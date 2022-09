Crystal Lake trennen sich von Sänger Ryo Kinoshita

Crystal Lake haben sich von ihrem Frontmann Ryo Kinoshita getrennt, der seit 2012 am Mikrofon der aus Tokyo stammenden Metalcore-Band ablieferte. In seinem Social Media-Statement gab Kinoshita viel eher zu, dass er selbst beschlossen hatte, die Band zu verlassen. Dies begründete er mit seiner anhaltenden Anpassungsstörung, die es ihm schwer machen würde, weiterhin ein Teil der Band zu sein.

Gesundheit geht vor

Es war sicherlich keine leichte Entscheidung, aber ich glaube, ich habe die beste Wahl getroffen, indem ich mir die Zeit genommen habe, über mich selbst nachzudenken. Ich habe zehn Jahre lang gekämpft und weitergekämpft. Ich hatte nicht viele Verbündete und habe mich nur auf mich selbst und die Stimmen der Fans verlassen.

Seit etwa fünf Jahren leide ich an einer Anpassungsstörung. An manchen Tagen kann ich nicht schlafen, an manchen Tagen kann ich nichts als schlafen. Manchmal wird alles stockdunkel und man kann sich nicht bewegen. Es gab Zeiten, in denen ich vor einer Live-Show nicht aufhören konnte zu weinen.

Kinoshitas letzte Zusammenarbeit mit der Band war die 2021 erschienene Single ‘Curse’, die ihr euch unten anhören könnt. Bei Crystal Lake ergaben sich kürzlich allerdings eine Handvoll Besetzungsänderungen, wobei Tour-Schlagzeuger Gaku Taura und Bassist Mitsuru 2021 dauerhaft zur Band stießen. Crystal Lake ersetzten außerdem Shinya Hori, der die Band 2020 verlassen hatte, durch Gitarrist Hisatsugu „TJ“ Taji im selben Jahr.

