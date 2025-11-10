Dass klassische Musik und Metal Hand in Hand gehen, beweisen zahlreiche Beispiele. Ein „Growl-Chor“ ist trotzdem eine ungewöhnliche Idee. Statt Mezzosopran, Alt, Tenor oder Sopran betört das kanadische Ensemble Growlers Choir mit einer Variation an Kehlgesängen.

Der erste seiner Art

Growlers Choir wurde 2016 vom Komponisten Pierre-Luc Senécal gegründet und besteht ausschließlich aus Metal-Vokalisten. Die Mitglieder des Chors kommen aus verschiedenen Sub-Genres des Metal. Technisch bewegt sich das 13-köpfige Ensemble von tiefen und hohen Tönen über Pigsqueals, Screams und Growls bis hin zu geflüsterten und gehauchten Momenten.

Ihr erstes Konzert gaben Growlers Choir im Mai 2019. Dabei arbeiteten sie mit dem Dichter Fortner Anderson zusammen, dessen Gedicht ‘The Dayking’ das lyrische Fundament ihrer Darbietung bot. Anderson selbst las in stillen Passagen zwischen den Interpretationen des Chors aus seinem Werk. Ein Video des Konzerts gibt es unten.

2022 nahmen Growlers Choir an dem Talentwettbewerb America’s Got Talent teil und lieferten neben ihrer regulären stimmlichen Performance eine auf die Massen abgestimmte, semi-massentaugliche Britney Spears-Cover-Version von ‘Toxic’. Immerhin überzeugten sie drei Viertel der vierköpfigen Jury. Nur das deutsche Model Heidi Klum buzzerte gegen die Kanadier.

Künftige Konzerte

Bei wem jetzt Interesse besteht, Growling Choir einmal live zu erleben, für den besteht Ende Januar die Chance: Das Ensemble kommt nach Berlin und spielt auf dem CTM Festival. Das Festival findet vom 23. Januar bis zum 1. Februar statt.

Growlers Choir ist durchaus sehenswert. Und sicher nicht nur interessant für Metalheads.

