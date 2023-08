Evanescence-Sängerin über den anhaltenden Erfolg von FALLEN

In einem Interview mit der australischen Today-Fernsehshow wurde Evanescence-Stimme Amy Lee gefragt, wie sie sich nach zwanzig Jahren mit dem anhaltenden Erfolg ihres Debüts FALLEN fühlt. Die Sängerin zeigte sich sichtlich berührt angesichts ihrer erfolgreichen Karriere. Lee sagt: „Es ist großartig. Das ist ein wichtiges Jahr für uns, weil wir das zwanzigste Jubiläum von FALLEN feiern. Dadurch wurde dem Album wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt, auf eine coole Art und Weise.“

Wachsender Erfolg am Jubiläum

Das Album war für die Band eine sehr persönliche Sache, und auch jetzt hat die Scheibe noch eine wichtige Bedeutung für die Sängerin. „Wir haben zusammen so viel durchgemacht. Ich glaube, am meisten bedeutet mir die Reise, die wir dank der Band machen durften, auch mit all unseren Fans."

Lee verrät: „Wir haben in dieser Zeit viel gelebt, und das macht die Lieder umso bedeutender. Es geht nicht mehr unbedingt nur um den ursprünglichen Hintergrund. Es ist alles viel größer geworden, weil wir schon so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und neue Fans? Wir wollen selbstverständlich immer neue Fans!“

Geschichten zur Musik

Die Bedeutung der Musik hat sich nicht nur für die Musiker verändert, auch die Fans haben ihre eigene Verbindung damit. Die Sängerin sagt: „Ich fand das schon immer cool. Wir haben viele Fans, die auf uns zukommen und ihre Geschichte mit uns teilen wollen, was die Lieder ihnen bedeuten und wie die Musik ihnen durch eine schwere Zeit geholfen hat."

Sie erklärt weiter: „Für mich beweist das weiter die Schönheit von Musik. Wir sind wie Gefäße in diesem Prozess. Wir dürfen etwas erschaffen, es weitertragen und es sich weiterentwickeln lassen. Ich finde, das ist der beste Teil.“

Weitere Evanescence-Meilensteine

Der Evanescence-Hit ‘Bring Me To Life’, der auch die erste Single des FALLEN-Albums war, hat mittlerweile auf YouTube mehr als eine Milliarde Klicks ergattert. Amy Lee sagt dazu: „Es ist fantastisch und total verrückt. In letzter Zeit gab es viele Meilensteine mit dem ersten Album. Ich hätte es mir nie erträumen können, wie weit wir gekommen sind, dass wir auch jetzt noch die Musik machen, die wir lieben und sogar neue Fans bekommen. Zwanzig Jahre – das ist einfach wunderschön, ich bin so dankbar.“

