Ex-Angel Dust-Mitglied Frank Bankowsky ist tot

Foto: Screenshot via YouTube, ANGEL DUST. All rights reserved.

Frank „Banx“ Bankowsky, Musiker und ehemaliges Stammmitglied der Dortmunder Metal-Urgesteine Angel Dust und Crows, ist tot. Am 04. April 2022 starb Bankowsky mit nur 56 Jahren. Band-Kollege Bernd Aufermann enthüllte die niederschlagende Nachricht kürzlich via Facebook, ließ die Todesursache dabei allerdings unerwähnt.

In dem Beitrag, das ein Foto des verstorbenen Musikers zeigt, heißt es: „R.I.P. Frank ‚Banx' Bankowsky / 17. Januar 1966 – 04. April 2022. Ich habe gerade die traurige Nachricht aus dem Angel Dust-Lager erhalten, dass Frank uns gestern verlassen hat. Was für eine Scheiße, viel zu früh! Mit Frank, ‚Banx', geht ein echtes Original der Dortmunder Musikszene. Er hatte sein Herz am rechten Fleck. Seit den achtziger Jahren spielte er Bass in den Bands Crows und Angel Dust, mit denen er seine größten Erfolge feierte.

Ich durfte in beiden Bands mit Banx spielen und denke gerne an die Zeit zurück, als wir zusammen Musik gemacht und gefeiert haben. Jeder mochte Banx und er war immer mittendrin. Ich bin sicher, dass sich jeder der Ex-Musiker gut an einige der lustigen Banx-Geschichten und Sprüche erinnern wird. Wir werden dich, deinen Humor und deine Kreativität vermissen. Ruhe in Frieden, mein Freund.“

Wir wünschen Freunden, Angehörigen und Kollegen und Kolleginnen viel Kraft, die Nachricht über den Tod von Frank Bankowsky verarbeiten zu können. R.I.P.