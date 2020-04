Ex-Ill Niño-Sänger kündigt Soloalbum an

Nachdem Ill Niño kürzlich ihre Einigung, was den Bandnamen angeht, bekanntgegeben haben ist klar: Dave Chavarri (Schlagzeug) und Lazaro Pina (Bass) werden als Ill Niño weiterhin Musik machen, während sich Sänger Cristian Machado und die beiden Gitarristen Diego Verduzco und Ahrue Luster sich neuen Projekten widmen. Diese neuen Projekte sind greifbarer als vielleicht gedacht. Machado lies zumindest über die Sozialen Medien verlauten, dass sein Akustik-Album bereits fertig ist.

Weiterlesen Ill Niño: Streitereien um Band-Namen haben ein Ende Der Streit um den Band-Namen Ill Niño endete in einer außergerichtlichen Einigung. „Hallo Freunde! Ich kündige meinen offiziellen Abflug von Ill Niño an. Wir haben eine faire Einigung erzielt und ich möchte der Band viel Glück auf ihrer neuen Reise wünschen. Die Musik, die ich für die Band geschrieben habe, wird immer in meinem Herzen und hoffentlich in eurem existieren. Eine anderen Nachrichten: mein Akustik-Album ist fertig und wirft definitiv ein sehr helles Licht auf die Zukunft.“

Die erste Single ‘Die Alone’ wird im Spätsommer dieses Jahres vom Stapel gelassen. Der Rest der Platte soll dann im Herbst 2020 folgen. Das Soloalbum trägt den Titel HOLLYWOOD Y SYCAMORE. Außerdem schrieb Machado noch: „Ich möchte denen danken, die mir durch diese Tortur Orientierungshilfe angeboten haben und mir Vertrauen gaben. Vielen Dank, dass ich seit über 20 Jahren euer Kapitän bin. Jetzt ist es Zeit für dieses kleine Flugzeug zu fliegen.“