Ex-Megadeth Drummer verteidigt Dave Mustaine

Politik und Religion erregen Anstoß

In einem Interview mit dem kanadischen Magazin The Metal Voice äußerte sich der ehemalige Schlagzeuger von Megadeth, Shawn Drover, über Dave Mustaine und dessen Ruf als eine der umstrittensten Persönlichkeiten im Metal. Auf die Frage, warum er glaubt, dass Mustaine so oft in einem negativen Licht dargestellt wird, antwortete Shawn: „Ich denke, dass ein Teil davon mit seinen politischen Ansichten zu tun hat, die sich ständig ändern. Politik und Religion können bei vielen Leuten Anstoß erregen. Ich habe mich nie zu irgendetwas in dieser Hinsicht geäußert.“

Shawn fuhr fort: „Wer weiß? Es gibt immer Leute, die nachträglich über etwas herziehen. Dabei wird vieles aus dem Kontext gerissen. Was ich hier sage, wird mit Sicherheit auf einer Website erscheinen, auf der steht: Shawn hat das gesagt. Das dient nur dazu, eine Schlagzeile zu erzeugen. Man nennt das Clickbait.“

Drover, der zehn Jahre lang Schlagzeuger bei Megadeth war, äußerte sich positiv über seine Zeit mit der legendären Thrash-Metal-Band: „Ich habe nur gute Erinnerungen und positive Dinge darüber zu sagen“, betonte er. „Wenn es diese Band nicht gegeben hätte, würden wir heute nicht hier sprechen – da bin ich mir sicher. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Zehn Jahre lang gut befreundet mit Dave Mustaine

Shawns jüngste Aussagen ähneln denen, die er bereits im November 2017 während eines Interviews mit dem Talking Metal-Podcast gemacht hat. Empfehlung der Redaktion Dave Mustaine: Deswegen könnten Megadeth aufhören Thrash Metal Für Dave Mustaine würde es momentan nur einen Grund geben, um seine Thrash-Maschine Megadeth aufzulösen. Es hat mit seiner Stimme zu tun. Damals sagte er: „Ich habe überhaupt nichts Schlechtes über Megadeth zu sagen. Dave Mustaine hat mir eine Karriere ermöglicht, und dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Wir waren zehn Jahre lang sehr gute Freunde, aber irgendwann wollte ich einfach weiterziehen und meine eigene musikalische Vision ausdrücken, bevor ich zu alt werde. Ich bin kein junger Hüpfer mehr, also habe ich angefangen zu denken: Wenn ich etwas tun will, dann muss ich es jetzt tun. Dave hat mir eine Karriere ermöglicht, und ich habe nur Gutes über ihn und die gesamte Organisation zu sagen. Ich wünsche ihnen alles Gute.“

Shawn stieß 2004 als Ersatz für Nick Menza zu Megadeth, der gerade erst zur Band zurückgekehrt war. Mittlerweile spielt er in seiner eigenen Band Withering Scorn, mit der er bald sein Debütalbum veröffentlicht.

