Ex-Weedeater-Drummer schüttet Meth in Drink von Gattin

So eine Nummer trauen sich normalerweise nur Agenten in James Bond-Filmen. Der ehemalige Weedeater-Schlagzeuger und Gründungsbandmitglied Keith Kirkum, dessen echter Name offenbar Michael Joseph Kirkum lautet, hat aber tatsächlich etwas in den Drink einer anderen Person gepanscht. Dieses Etwas war die psychoaktive Substanz Methamphetamin, kurz: Meth. Und diese andere Person war seine Ehefrau, die sich jedoch von dem Musiker scheiden lassen will. Womöglich war letzteres der Grund für die fiese Aktion.

Eineinhalb Tage wach

Kirkum wurde dafür verhaftet, seine Kaution liegt bei 100.000 US-Dollar. Ihm werden geheime Körperverletzung, Verletzung einer Frau, Widerstand gegen die Verhaftung und zwei Fälle Kindesmisshandlung vorgeworfen. Im Polizeibericht des Sheriffs vom New Hanover County heißt es: „Irgendwann in der Nacht hatte die Frau einen Drink Rum und erinnerte sich daran, dass er einen seltsamen, bitteren Geschmack hatte. Nachdem sie für eineinhalb Tage nicht geschlafen hatte, ging sie in die Notaufnahme, wo sie positiv auf Methamphetamin getestet wurde.“

So klingelten am vergangenen Samstag Polizeibeamten an Kirkums Haus, um ihn routinemäßig zu befragen. Der Drummer öffnete jedoch mit einer Waffe in der Hand die Tür. Letztlich habe er die Waffe fallen gelassen und sei zu Fuß geflohen, woraufhin Kirkum nach einer kurzen Verfolgung gefasst wurde. Des Weiteren haben die Ermittler den Rum eingesackt, um ihn testen zu lassen. Abhängig von den Ergebnissen – ob Methamphetamin nachgewiesen werden kann – können weitere Anklagepunkte hinzukommen.

Kirkum spielte 1998 bei Weedeater, nahm vier Alben mit der Gruppe aus North Carolina auf und trennte sich 2003 von der Band.

