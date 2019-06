Existenz der Rockfabrik Ludwigsburg ernsthaft bedroht

Die Rockfabrik Ludwigsburg muss derzeit stark um ihre Existenz kämpfen. Das Problem, mit welchem sich die Location zur Zeit konfrontiert sieht, ist die Verlängerung des Mietvertrags. Trotz Bestrebungen der Betreiber sieht es so aus, als würde dieser nicht verlängert werden. Bislang wurde von Seiten des Immobilieneigentümers keine Bereitschaft dazu signalisiert.

Weiterlesen Metal-Clubs: Darum rockt die Rockfabrik Ludwigsburg Auf dem Weg zum beliebtesten Metal-Tempel des Landes landen wir heute in einer ehemaligen Kühlschrankfabrik. Dass es in der ROCKFABRIK LUDWIGSBURG dennoch eher heiß hergeht, konnten bereits Lemmy und James Hetfield am eigenen Leib erfahren. Die Rockfabrik Ludwigsburg gibt es seit mittlerweile 36 Jahren – um ganz genau zu sein: seit dem 30. November 1983 und sie befindet sich mitten in einem Industriegebiet, wo es niemanden stört, wenn es doch mal etwas lauter wird. Dabei lockt die Location Rockfans aus ganz Deutschland zu sich und hat sich längst nicht nur einer Aufgabe verschrieben.

Zum einen ist die Rockfabrik eine Diskothek, in der Pop, Rock, Hardrock und Heavy Metal läuft, zum anderen aber auch ein Liveclub, in dem Bands spielen und ein Ort, der fest verankert im kulturellen Leben der Region Stuttgart und Ludwigsburg ist und an dem sich mittlerweile über Generationen eine Szene entwickelt hat.

Metallica-Gitarrist Kirk Hammett trägt auf dem Cover der MASTER OF PUPPETS-Platte ein Rockfabrik-T-Shirt, Acts wie Doro Pesch oder Motörhead traten hier auf. Es wurden Bands, Plattenlabels und andere Firmen gegründet und Konzertveranstalter machten hier erste Gehversuche. Mit der Schließung des Metal-Tempels würde es eine Menge enttäuschter Rockfans geben.