Exodus sagen Europatournee ab, Notfall in Gary Holts Familie

Exodus sehen sich gezwungen, ihre für den Sommer angekündigte Europatournee abzusagen. Der Grund dafür liegt darin, dass sich Gitarrist Gary Holt um seinen Bruder Charles kümmern muss. Selbiger war alleine im Urlaub in Rom, als ihn ein Taxi von hinten anfuhr und ihm den Oberschenkel brach. Gary hat es nun in die Hand genommen, dafür zu sorgen, dass Charles nach Hause in die USA verlegt wird. Zu diesem Zweck hat der Musiker auch eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen.

Andere Prioritäten

„Schweren, schweren Herzens wird unsere anstehende Tour durch Europa [die am 26. Mai in Wiesbaden hätte starten sollen — Anm.d.A.] abgesagt werden müssen“, schreibt Exodus-Frontmann Steve „Zetro“ Souza in den Sozialen Medien. „Wie viele von euch schon wissen, gab es letzte Woche einen bedauerlichen Vorfall mit dem Bruder unseres Bruder Gary Holt in Italien. Das führte dazu, dass Gary und seine Frau unerwarteterweise dorthin fliegen mussten, um sich um die Situation zu kümmern. Das Ganze hat unseren geliebten Bruder ziemlich mitgenommen. Wir sind eine familienorientierte Band — und Familie kommt bei Exodus immer zuerst.

Wir hoffen, ihr versteht alle die Umstände, und dass sich Gary seiner Familie zuwenden muss.“ Gary Holt ergänzt: „So sehr es auch wehtut, haben wir unsere Europatournee abgesagt. Meine geistige Gesundheit war ruiniert, während ich daran arbeitete, den einzigen anderen lebenden Holt-Verwandten nach Hause zu kriegen. […] Ich brauche einfach dringend einen Neustart, damit ich meinen Kopf wieder gerade rücken kann. Tut mir leid, ich habe mit gebrochenen Rippen und allem gespielt. Aber ich muss meinen Bruder und mich priorisieren.“ Derzeit hängt es offenbar noch an medizinisch-bürokratischen Hürden, dass Charles noch nicht wieder in den USA weilt.

