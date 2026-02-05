Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Exodus veröffentlichen zwei Videoversionen zu ‘3111’

Gary Holt mit Exodus bei der Show im Slim's in San Francisco (18.09.2018)
Gary Holt mit Exodus bei der Show im Slim's in San Francisco (18.09.2018)
Foto: Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Da YouTube das Musikvideo zur aktuellen Exodus-Single zu brutal findet, hat die unzensierte Version einfach eine eigene Webseite bekommen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Kürzlich haben Exodus ihr zwölftes Studioalbum GOLIATH für den 20. März angekündigt. Mit der Ankündigung wurde auch die erste Single ausgekoppelt. ‘3111’ ist die Eröffnungsnummer des Albums. „Der Song handelt von den Drogenmorden in Juárez, und 3111 ist die geschätzte Anzahl der Morde allein im Jahr 2010“, erklärt die Band. Da das offizielle Video selbst in überarbeiteter Form zu brutal sei, hatte YouTube die Veröffentlichung verweigert.

(Un-)geschönt

Daraufhin veröffentlichte Gitarrist Gary Holt ein Statement, in dem er angab: „Es enthält reale Gewalt. Aber wir wollten ein rohes und authentisches Porträt von den Drogenkriegen zwischen Kartellen machen.“ Außerdem erklärte er, dass weitere Überarbeitungen vorgenommen werden und das originale Video anderswo erscheinen soll. Nun gibt es die Resultate. Während auf YouTube die stark zensierte Version zu sehen ist, hat das Original eine eigene Website bekommen.

Goliath Ltd. Yellow - Colored 2 Vinyl
Goliath Ltd. Yellow - Colored 2 Vinyl
von Exodus
Für € 31,99 im Metal Hammer Shop kaufen

„So, hier ist sie nun: Die unzensierte Vollversion des Videos zu ‚3111’“, kommentiert Gary Holt. „Da YouTube unsere PG-13-Version immer wieder beanstandet und mit der dauerhaften Sperrung unserer Seite gedroht hat (die ehrlich gesagt nichts enthält, was man nicht schon auf YouTube findet), haben wir beschlossen, wirklich alles zu riskieren und alle Szenen einzufügen, von denen wir wussten, dass sie sie nicht zulassen würden! Hier ist also das komplette Video, mit eigener Website zum Ansehen! Viel Spaß!“

PG-13 bedeutet, dass das Video für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren ungeeignet ist. Einige der Szenen sind wahrlich nichts für zarte Gemüter, aber sie zeigen die Realität, und die ist eben häufig brutal. In der YouTube-Version sind über derlei Bildern „Censored“- und „Scene Missing“-Schilder oder verschwommene Pixel gelegt worden. Jedoch konnten Exodus es sich nicht verkneifen, den Link zur unzensierten Variante direkt in die Beschreibung unter dem Video einzufügen.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die bisherige Resonanz spricht Bände. In einigen Kommentaren der Fans zeigt sich Unverständnis. Ein User schreibt zum Beispiel: „Ich habe das unzensierte Video auf X gesehen, und ehrlich gesagt ist YouTube bescheuert, weil man es da problemlos anschauen kann. Interessant, dass sie Sexvideos nicht verbieten.“ Auch in den Sozialen Medien sind ähnliche Meinungen zu lesen. Letztlich kommen ja alle auf ihre Kosten, wenngleich die Band und die Verantwortlichen für das Video letztlich mehr Aufwand betreiben mussten.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

brutal exodus Musikvideo neue Single neues Video Youtube
Poppy: Den Computern entflohen
Poppy
Sängerin und Ex-Internet-Phänomen Poppy hat sich in den letzten Jahren in der Metal-Szene einen Namen gemacht.
Das komplette Interview mit Poppy findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Dein erster Schritt in die Öffentlichkeit war deine YouTube-Karriere, als du mit deinen seltsamen Computer- und puppenartigen Videos Aufmerksamkeit erlangtest. Ist es immer dein Traum gewesen, Musikerin zu werden, und wie können wir uns deine ersten Schritte in diese Richtung vorstellen? Poppy: Ich habe nicht „geträumt“. Meine ersten Schritte? Ich habe „upload“ geklickt. Dann habe ich erneut „upload“ geklickt. Das war ein sehr technischer Prozess. Man könnte es Schicksal…
Weiterlesen
Zur Startseite