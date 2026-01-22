Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Exodus: Neues Musikvideo ist zu brutal für YouTube

Exodus Rob Dukes
Exodus-Frontmann Rob Dukes (hier während der Metal Alliance Tour 2013 in Detroit)
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
von
Exodus kündigen offiziell ihr neues Album an und veröffentlichen die erste Single. Das dazugehörige Video lässt aber noch auf sich warten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Es ist vollbracht. Exodus kündigen ihr zwölftes Studioalbum an. GOLIATH heißt das gute Stück, das am 20. März via Napalm Records erscheinen wird. Die Platte markiert außerdem die bereits live gefeierte Rückkehr von Sänger Rob Dukes, der laut eigenen Angaben bei den Aufnahmen zum Album an seine Grenzen gegangen ist. Immerhin habe er „nur zwei oder drei Stunden“ durchgehalten und sei anschließend „bis zum nächsten Tag ziemlich erschöpft“ gewesen, wie er in einem Interview im April 2025 angab.

Gewalt & Gäste

Die Band kommentiert GOLIATH: „Sind wir begeistert von diesem Album? Das ist noch untertrieben.“ Dabei handle es sich um das bisher größte Projekt in der über 40-jährigen Geschichte von Exodus. Selbst das Nachfolgealbum sei bereits zu 80 Prozent fertig, „aber darüber sprechen wir ein anderes Mal“. Abschließend heißt es: „Es ist ein unglaublich gemeinschaftliches und unser bisher Band-zentriertestes Album, mit vier Songs von Lee, Texten von Gary, Rob, Lee und Tom – einfach rundum genial. Die Zeit, das Monster loszulassen, naht!“

Metal Command - T-Shirt
Metal Command - T-Shirt
von Exodus
Für € 24,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Mit der Ankündigung ist auch die erste Single ausgekoppelt worden. ‘3111’ ist zugleich die Eröffnungsnummer des Albums. „Der Song handelt von den Drogenmorden in Juárez, und 3111 ist die geschätzte Anzahl der Morde allein im Jahr 2010“, erklärt die Band. Da das offizielle Video selbst in überarbeiteter Form zu brutal sei, hat YouTube die Veröffentlichung verweigert. Deshalb finden derzeit weitere Überarbeitungen statt, wie Gitarrist Gary Holt in einem Statement verrät.

Weiterhin erklärt er: „Es enthält reale Gewalt. Aber wir wollten ein rohes und authentisches Porträt von den Drogenkriegen zwischen Kartellen machen.“ Somit entsteht gerade eine zensierte Version. Das originale Video soll in voller Länge zu einem späteren Zeitpunkt auf einer anderen Plattform erscheinen. Holts Meinung zufolge haben die Zensoren schlicht überreagiert.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

GOLIATH umfasst insgesamt zehn brandneue Songs, bei denen überdies Gastmusiker vertreten sind. Bei ‘The Changing Me’ unterstützt HypocrisyMastermind Peter Tägtgren nach vollen Kräften. In der Titelnummer ‘Goliath’ ist indes die Violinenarbeit von Katie Jacoby zu hören, die in den USA keine Unbekannte ist. Die übrigen Titel lesen sich wie folgt:

GOLIATH-Tracklist

  1. 3111
  2. Hostis Humani Generis
  3. The Changing Me (feat. Peter Tägtgren)
  4. Promise You This
  5. Goliath (feat. Katie Jacoby)
  6. Beyond The Event Horizon
  7. 2 Minutes Hate
  8. Violence Works
  9. Summon Of The God Unknown
  10. The Dirtiest Of The Dozen


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

brutal exodus Gary Holt Musikvideo Napalm Records neue Single neues Album Youtube
Geezer Butler nutzt KI-Sänger für neues Soloalbum
Geezer Butler @ „Save The Chimps Los Angeles“-Spendenveranstaltung, am 1. Mai 2025.
Black Sabbath-Ikone Geezer Butler arbeitet an einem neuen Album. Für den Gesang holt sich der Bassist vorerst Unterstützung von KI.
Während der Phasen, in denen Geezer Butler Teil von Black Sabbath war, war der Bassist auch für die meisten Texte verantwortlich. Gesungen hat er sie selbst bekanntlich nicht. Derzeit arbeitet er an seinem dritten Soloalbum, für das er offensichtlich noch gesangliche Unterstützung sucht. Bislang greift der 76-Jährige nämlich auf künstlich erschaffene Sänger zurück. Nur eine Hilfestellung Diesen Umstand gesteht die Metal-Legende während einer Frage-Antwort-Runde auf der Steel City Con 2025, die vom 5. bis 7. Dezember 2025 in Monroeville, Pennsylvania, stattfand. Dort wurde Geezer Butler zunächst gefragt, ob er an neuem Material arbeitet, was er bejahte. Dann gibt er an:…
Weiterlesen
Zur Startseite