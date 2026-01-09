Toggle menu

Metal Hammer

Falling In Reverse: Deswegen feuerte Radke Max Georgiev

Max Georgiev (l.) und Ronnie Radke beim Falling In Reverse-Gig am 12. Februar 2020 in Fort Lauderdale
Foto: Getty Images, Johnny Louis . All rights reserved.
von
Ronnie Radke sah sich 2024 gezwungen, Max Georgiev bei Falling In Reverse zu entlassen, da er unschöne Dinge über ihn rausgefunden hatte.
Bei Falling In Reverse gab es in den letzten Jahren durchaus ein wenig Fluktuation, was die einzelnen Mitglieder angeht. Unter anderem musste 2024 Gitarrist Max Georgiev gehen. In einem kürzlich erfolgten Livestream hat Bandchef Ronnie Radke nun erläutert, warum er den Musiker gefeuert hat. Georgiev hatte laut Radke Sex mit einer Minderjährigen. Ronnie ist eigener Aussage zufolge folglich keine andere Wahl geblieben.

Versteht sich von selbst

Zunächst verkündete Radke am 5. Januar 2026 diese unschöne Information in einer Instagram-Story, von der ein Fan einen Screenshot angefertigt und bei Reddit eingestellt hat. Darin packt der Falling In Reverse-Strippenzieher aus: „An jene, die sich fragen, warum ich den Gitarristen Max Georgiev rausgeworfen habe: Das geschah, weil er zugegeben hat, dass er zehn Jahre, bevor er in meine Band kam — als er 27 Jahre alt war—, mit einer Minderjährigen geschlafen hat. Habt Spaß damit.“

falling in reverse_ronnie radke_instagram

Nach dieser Anschuldigung meldete sich Georgiev direkt in den Sozialen Medien zu Wort und stritt die Vorwürfe ab: „An die Fans, ich habe niemals etwas Illegales mit einer Minderjährigen gemacht. Vor 15 Jahren, als ich 23 war, lebt ich noch in Quebec, Kanada. Seitdem habe ich für mehrere Bands gespielt, die nie von unangemessenem Verhalten von meiner Seite her berichtet haben. Ich habe immer großen Respekt für die Fans gehabt. Weiter habe ich mich stets bemüht, alles für euch zu geben.“

Laut dem Justizministerium von Kanada ist es in dem Nachbarland USA ab dem Alter von 16 Jahren legal, Sex zu haben. Es besteht demnach die Möglichkeit, dass die junge Frau, mit der Georgiev geschlafen hat, zwar schon 16, aber eben noch keine 18 Jahre war.

Darüber hinaus hat ein Fan den Instagram-Livestream mitgeschnitten und in drei Teilen auf TikTok gestellt. Darin erläutert Radke, dass er aus seiner Sicht gar nicht anders konnte, als Max bei Falling In Reverse vor die Tür zu setzen: „Auch wenn es war, bevor wir zusammen Musik gemacht haben… Was für eine Person wäre, wenn ich das wissen [und nicht handeln] würde? Sobald ich diese Information herausgefunden habe, habe ich ihn gefragt, und er hat es bestätigt. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich sagen würde: ‚Na, es ist doch schon zehn Jahre her!‘ Du bist raus!“

Doch damit nicht genug: Wie Radke überdies berichtet, hat Georgiev sogar die Eltern des Mädchens bezüglich seines Alters angelogen: „Dieser Mann hat nicht nur das getan: Die Eltern der Minderjährigen haben es herausgefunden und ihn zur Rede gestellt. Er log über sein Alter, damit er es weiter mit ihr machen konnte. Er war auch nicht 23, er war älter. Darüber lügt er.“


