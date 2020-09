Fear Factory: Burton C. Bell steigt aus

Fear Factory-Sänger Burton C. Bell auf dem With Full Force 2010

auch interessant

Nach den jüngsten Entwicklungen rund um Fear Factory kommt dieser Schritt alles andere als überraschend. Wie Burton C. Bell auf seiner Website mitteilt, steigt er mit sofortiger Wirkung bei der Industrial Metal-Formation aus. Der Grund: Er könne sich nicht jemandem anschließen, dem er nicht vertraut und den der nicht respektiert.

Gitarrist Dino Cazares hatte kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um neue Kosten für die Albumproduktion berappen zu können. Laut Bell sei die Platte aber bereits seit 2017 fertig. In seinem Statement schreibt Burton zunächst von „unbegründeten Anschuldigungen“ von Bandmitgliedern in der Vergangenheit und geht auch auf den Rechtsstreit zwischen ihm und den anderen drei Fear Factory-Mitgliedern ein. Deswegen sei er „finanziell angeschlagen“. Die anderen drei hätten Besitz von seinem hauptsächlichen Lebensunterhalt genommen.

Ich bin dann mal weg

„Nach beachtlichem, nachdenklichen Inmichgehen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mich nicht jemandem anschließen kann, dem ich nicht vertraue und den ich nicht respektiere. Deswegen verkünde ich meinen Fans meinen Abschied von Fear Factory, um all meine Energie und Aufmerksamkeit auf den anhaltenden Erfolg von Ascension Of The Watchers und all meine künftigen Vorhaben zu fokussieren.“ Durch das Schreiben und Aufnehmen des letzten Albums APOCRYPHA [VÖ: 16.10.2020] sei seine Leidenschaft fürs Komponieren neu entflammt worden.

apocrypha vpn ascension of the watchers jetzt bei amazon vorbestellen!

„Meine Seele hat sich in die Höhe geschwungen und mich aus der realen Hölle gerettet, die einen beträchtlichen Teil meines täglichen Lebens verschlungen hat. Mit talentierten, verwandten Geistern zu kollaborieren hat wahrlich ein inspirierendes Umfeld der Unterstützung und des gegenseitigen Respekts erschaffen. So einen Geist habe ich sehr lange Zeit vermisst. Ich möchte mich bei all meinen Fans für ihre anhaltende Unterstützung während meiner Karriere bedanken. Ich bin sehr stolz auf meine Errungenschaften, aber es ist Zeit für mich, weiterzugehen. Nun schaue ich mit offenen Augen, offenem Geist und offenem Herzen in die Zukunft. […] Es ist wahr: Das Ende ist immer der Anfang. Die Seele ist frei von der Maschine.“