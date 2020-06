Fear Factory: Optimismus trotz Rechtsstreit

Was geht eigentlich bei Fear Factory? Diejenigen, die sich das noch fragen, wurden in den letzten drei Jahren mit nur wenigen Informationen versorgt. Ende November 2016 hieß es noch, ein neues Album könne 2017 erscheinen. Und im März 2018 postete Gitarrist Dino Cazares voller Sinnlosigkeit, dass es keine News gibt. Selbst als Sänger Burton C. Bell im Dezember 2018 davon schrieb, das neue Fear Factory-Album sei fertig, und im Februar 2019 sogar das Artwork präsentierte, zeigte sich Cazares ahnungslos.

Und dann gibt es noch den Rechtsstreit bezüglich der finanziellen Ausgleichsvereinbarung von Burton C. Bell mit den einstigen Band-Mitgliedern Christian Olde Wolbers und Raymond Herrera. Im YouTube-Live-Interview via Nuclear Blast mit Francesco Paoli von Fleshgod Apocalypse zeigt sich Gitarrist Dino Cazares hoffnungsvoll.

Weiterlesen Fear Factory-Kompilation ohne Wissen der Band veröffentlicht Da staunte Gitarrist Dino Cazares zunächst nicht schlecht, als ein Fan über Twitter ihn auf die Veröffentlichung einer neuen Fear Factory-Kompilation aufmerksam machte. Diese ging nämlich ganz ohne Wissen der Band vonstatten. Dino Cazares bestätigte hierbei, dass die musikalische Arbeit der Band seit drei Jahren stillsteht. Grund dafür seien diverse Klagen, mit denen sich Fear Factory herumschlagen müssen. Der Gitarrist hofft jedenfalls, dass die Band zurückkehren werden. „Ich kann es weder bestätigen noch bestreiten, bin aber sehr positiv gestimmt, dass sich die Dinge in naher Zukunft bessern werden.“

Zudem machten kürzlich Gerüchte die Runde, dass es eine „Soul Of A New Machine“-Tour geben soll. „Das waren definitiv nur Gerüchte“, so Cazares. „Via Twitter wurde ich gefragt, ob ich mir solch eine Tour vorstellen könnte. Ich antwortete: ,Hey, kennen die Leute diese Platte überhaupt?‘ Schließlich wurden die meisten Fans über DEMANUFACTURE auf Fear Factory aufmerksam. Die wenigsten kennen SOUL OF A NEW MACHINE.

Die Presse hat dann daraus geschlussfolgert und geschrieben, dass Fear Factory so eine Tournee planen.“ Was jedenfalls definitiv feststeht, ist, dass die originalen Fear Factory nicht mehr als Band zusammenkommen werden.