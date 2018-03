All jenen, die auf den Nachfolger des 2015er-GENEXUS und somit zehnten Fear Factory-Longplayer warten, teilte Gitarrist Dino Cazares mehrfach mit, dass es dahingehend keine Neuigkeiten gebe.

Weiterlesen Fear Factory: Neues Album im Sommer 2017? Fear Factory werden 2017 definitiv ein neues Album veröffentlichen. Dino Cazares ist sich nur noch nicht ganz sicher, wann! Schließlich arbeite er gerade an einigen anderen Projekten, unter anderem einem Industrial-Projekt mit Musikern von Die Krupps und Leæther Strip, Jamey Jastas anstehendem Soloalbum, seinem eigenen Soloalbum und der Band Asesino.

Wir sind gespannt, ob es von einem dieser Projekte bald mal etwas zu hören gibt und hoffentlich einen Hauch besser klingt als Asesino, die daherkommen wie Brujeria für Arme…

Working on a industrial project with members of @diekruppsband and @leatherstrip , working on songs for @jameyjasta solo album ,working on my solo album and new Asesino album https://t.co/NWQ39lM0ZN

I appreciate the fans that want to know what’s going on with the band but I’m sorry to say that there is no new news.

— Dino Cazares (@DinoCazares) March 21, 2018