Fear Factory-Kompilation ohne Wissen der Band veröffentlicht

In Berlin ist der Weltfrauentag ab diesem Jahr offizieller Feiertag. Wir feiern das Ganze mit einer entsprechenden Playlist, bestehend aus Liedern frauenstarker Metal-Bands.

Auch wenn unser geliebter Metal schon über Jahre hinweg eine von Männern dominierte Szene ist, gibt es selbstverständlich auch etliche Metal-Bands, die geballte Frauenpower ausmacht. Alle, die sich am heutigen Weltfrauentag keine pinkfarbenen Sonderangebote aufdrücken lassen wollen, können sich stattdessen lieber durch unsere Spotify-Playlist hören. Denn wie könnte man die knallharten Damen des Genres am besten feiern, als mit ganz viel guter Musik? https://open.spotify.com/user/metalhammer_de/playlist/2UBdQhN9lpgyIovXhtjWc5