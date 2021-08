Fear Factory haben einen neuen Sänger gefunden

auch interessant

In einem Gespräch mit Bucketlist TV kündigt Fear Factory-Gitarrist Dino Cazares an, dass er einen Ersatz für den langjährigen Sänger Burton C. Bell ausfindig machen konnte. Noch möchte er nicht erzählen, um wen es sich genau handelt, anscheinend soll der zukünftige Frontmann aber innerhalb der Metal-Szene „einigermaßen bekannt“ sein.

Empfehlung der Redaktion Fear Factory: Burton C. Bell nicht an Reunion interessiert Death Metal, Groove Metal, Industrial Metal Der ehemalige Sänger von Fear Factory spricht Klartext über die Möglichkeiten einer Rückkehr. Außerdem nannte das Gründungsmitglied den Anlass für seinen Ausstieg. Burton C. Bell lieh Fear Factory drei Jahrzehnte lang seine Stimme und gab vergangenen September in einem offiziellen Statement seinen Ausstieg bekannt. Nach eigenen Aussagen könne er mit niemandem zusammenarbeiten, dem er nicht vertraue oder den er nicht respektiere. Trotzdem soll es mit Fear Factory weitergehen.

„Für alle, die es nicht wissen: Unser Sänger hat nach 30 Jahren aufgehört, also habe ich nach einem neuen Sänger gesucht“, berichtet Cazares in dem Interview. „Und ich bin der erste, der euch sagen kann, dass ich mich definitiv auf eine Person festgelegt habe. Ich werde noch nicht verraten, wer das ist – noch nicht. Sobald ich fertig bin, mit Soulfly als Aushilfsgitarrist für ihre US-Sommertournee zu spielen, werde ich zurück nach Los Angeles gehen, zurück ins Studio, und ich werde einige neue Fear Factory-Songs mit dem neuen Sänger schreiben, weil ich ihn gerne mit einem neuen Song vorstellen möchte.“

Frontfrau für Fear Factory?

Cazares machte in der Vergangenheit bereits die ein oder andere Andeutung bezüglich des neuen Band-Mitglieds. Bei seiner Suche nach einer passenden Person schloss er nicht aus, die offene Position mit einer Vokalistin zu besetzen. „Das stimmt“, sagt er. „Ich habe mir ein paar Frauen angehört beim Vorsingen, ja. Aber es hat nicht geklappt – nicht, weil sie weiblich waren oder so etwas. Denn ich wollte denjenigen nehmen, der am besten für die Stelle geeignet war, und es stellte sich heraus, dass das ein Mann war.“