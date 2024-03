Fear Factory suchen Aushilfsbassisten in Sozialen Medien

auch interessant

Wer fähig ist, am Bass geil abzuliefern (und am besten in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnhaft ist), kann sich anschicken, einen Aushilfsposten am Tieftöner bei Fear Factory zu ergattern. Denn die Formation um Gitarrist Dino Cazares muss offenbar immer mal wieder auf Tony Campos verzichten. Dieser mischt überdies bei Static-X mit und geht mit jenen auch auf Tournee.

Empfehlung der Redaktion Fear Factory haben aus Sängerwechsel neue Energie geschöpft Death Metal Offenbar hat die Death Metal-Band Fear Factory durch ihren Neuzugang am Mikrofon Milo Silvestro neue Energie für weitere Vorhaben geschöpft.

So suchen Fear Factory nun einen fähigen Bassisten, der immer dann einspringt, wenn Tony Campos mit Static-X unterwegs ist. Das Lustige (und auch ein klein wenig Bizarre) daran ist die Weise, mit der das Quartett einen Ersatzmusiker auftreiben will. Denn die Gruppe hat zu diesem Zweck einfach eine Art Kleinanzeige in den Sozialen Medien gepostet. Dort heißt es, man suche einen „professionellen Bassisten“. Dieser müsse insgesamt zwölf Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen.

Das Anforderungsprofil bei Fear Factory:

Er spielt mit einem Plektrum (keine Finger) Tour-Erfahrung Aktueller Reisepass Nicht vorbestraft Er nimmt keine harte Drogen Er ist kein Alkoholiker, muss aber in der Lage sein, nach einer Flasche Tequila eine gerade Linie laufen zu können (weil Tony es kann) Spielt gut mit anderen zusammen Fünfsaitiger Bass In-ear-Monitore werden für einen Klick-Track benötigt Wohnsitz in den USA bevorzugt Interessenten sollen ein Video posten, in dem sie ‘Fuel Injected Suicide Machine’ spielen Kein großes Ego

FEAR FACTORY-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.