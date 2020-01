Feuer in Australien: Parkway Drive starten Spendenaktion

Nachdem wir gestern über Metallica und einige weitere Bands berichteten, die im Kampf gegen die weitreichenden Waldbrände in Australien eine große Summe an Geld gespendet haben, legen auch die selbst in Australien beheimateten Metalcore-Größen Parkway Drive nach.

Weiterlesen Feuer in Australien: Metallica spenden 500.000 € Thrash Metal Metallica zeigen sich geschockt von den Flächenbränden in Australien und machen direkt einen hohen Geldbetrag locker. Respekt! Über GoFundMe hat der Trupp eine Kampagne eingerichtet und selbst sogleich 50.000 Australische Dollar gespendet (was knapp 31.000 € entspricht). Um die Mithilfe von Fans hat Sänger Winston McCall in einem knappen Video über die Social Media-Kanäle der Band gebeten.

Die eingenommenen Beträge werden gleichmäßig zwischen zwei Organisationen aufgeteilt: Zum einen WIRES, der größten Organisation zur Rettung und Rehabilitation von Wildtieren in Australien, und dem Australischen Roten Kreuz, das sich um die vielen Menschen kümmert, die in den Flammen bereits ihr zu Hause verloren haben.

Spendenauktion

Eine weitere Spendenaktion starteten nun auch Thy Art Is Murder. Inspiriert von der großen Unterstützung anderer Musiker rief Gitarrist und Human Warfare-Labelgründer Andy Marsh eine Auktion ins Leben. Bei dieser gibt es Testpressungen der letzten drei Thy Art Is Murder-Vinyl-Veröffentlichungen zu erwerben gibt. Die Erlöse werden vollständig an den WWF gespendet.