Feuerschwanz veröffentlichen neue Single ‘Untot im Drachenboot’

Am 31. Dezember 2021 erscheint das zehnte Studioalbum MEMENTO MORI von Feuerschwanz. Dass es sich bei der Platte um ein episches Werk nach traditioneller Feuerschwanz-Manier handeln soll, beweist nun die erste Single ‘Untot im Drachenboot’. Der Song leitet die nächste sagenhafte Feuerschwanz-Ära ein und nimmt die gesamte Fan-Gemeinde im metaphorischen Sinn mit auf ihre Reise.

Feuerschwanz im Drachenboot