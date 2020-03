„Final Fantasy VII Remake“: Die Demo ist da und das müsst ihr darüber wissen

Foto: Square Enix LTD. All rights reserved.

Cloud Strife in „Final Fantasy VII Remake“

„Final Fantasy VII Remake“: Hier gibt es die Demo

Die Demo zu „Final Fantasy VII Remake“ wurde am 02. März 2020 veröffentlicht und steht im PlayStation Store auf dieser Seite zum kostenlosen Download bereit:

Ein Abo bei PlayStation Plus braucht ihr erfreulicherweise nicht, denn die Demo steht allen Gamern zur Verfügung. Was ihr aber braucht, sind rund 8 Gigabyte freien Speicherplatz. Damit fällt die „Final Fantasy VII Remake“-Demo zwar deutlich kleiner aus als das Hauptspiel mit seinen 100 GB, nichtsdestotrotz kann der Download der Demo – je nach eurer Internetgeschwindigkeit – ein wenig länger dauern.