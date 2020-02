Räumt schon mal eure PS4 auf: „Final Fantasy VII Remake“ braucht jede Menge Speicherplatz

Dass das Remake des Action-RPG-Klassikers „Final Fantasy VII" ein großes Unterfangen werden würde, war schon von Anfang an klar, als das Projekt erstmals 2015 offiziell angekündigt wurde. Aufgrund des Umfangs wird es auch gleich in mehrere Episoden unterteilt. Episode 1 erscheint am 10. April 2020 und die physische Version wird gleich auf zwei Discs veröffentlicht. Aber auch auf eurer PlayStation 4 braucht ihr jede Menge freien Speicherplatz.

So viel Speicherplatz verlangt „Final Fantasy VII Remake“

Solltet ihr nur im Besitz einer PS4 mit 500 GB Speicherplatz sein, auf der bereits jede Menge Games installiert sind, solltet ihr euch spätestens jetzt von einigen Spielen trennen und sie löschen. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach eine größere Festplatte verbauen. Denn „Final Fantasy VII Remake“ ist hungrig… sehr hungrig!

Wie auf einem abfotografierten Blu-ray-Cover der koreanischen Version des Spiels sehr deutlich zu erkennen ist, verlangt das Remake von „Final Fantasy VII“ nach 100 GB freien Festplattenspeicher auf eurer PlayStation 4. Damit braucht das Spiel fast so viel Speicherplatz wie das Open-World-Western-Epos „Red Dead Redemption 2“, welches mit 105 GB knapp vorne liegt.

Natürlich kann bei dem abfotografierten Cover die Echtheit nicht überprüft werden, dennoch scheint der benötigte Speicherplatz alleine schon vor dem Hintergrund plausibel, dass das Spiel auf zwei Discs ausgeliefert wird. Die sehr detaillierte Grafik, die auf der Unreal Engine 4 basiert, die Zwischensequenzen sowie die umfangreiche Geschichte von „Final Fantasy VII Remake" dürften ihr übrigens für den Speicherplatzbedarf tun. Immerhin: Ladezeiten sollten durch die Installation deutlich kürzer ausfallen, weil nicht ständig Daten von Disc nachgeladen werden müssen.

„Final Fantasy VII Remake“: Eröffnungssequenz

