Fitty Wienhold verlässt U.D.O. nach 22 Jahren

Im Jahr 1996 stieß Fitty Wienhold zu U.D.O. dazu, jetzt kündigte er in einem Video auf seinem YouTube-Kanal an, dass er die Band bald verlassen werde.

In dem Video erklärt Fitty Wienhold:

„Nachdem ich 22 Jahre lang mit Udo als Freund und mit U.D.O. als Bassist, Songwriter und Motivator und noch viel mehr unterwegs war, habe ich mich dazu entschlossen, einen anderen Weg in meinem Leben einzuschlagen und die Band zu verlassen. Der U.D.O.-Familie werde ich auch weiterhin treu bleiben, denn für mich ist das mehr als nur ein Beruf. Ich werde da sein, wenn man mich braucht – als Songwriter, Freund, Berater oder was auch immer.

Ich kann es einfach nicht in Worte fassen, was all diese Jahre für mich bedeuten, was mir diese Jahre gegeben haben und was ihr mir gegeben hat. Es war ein Viertel meines Lebens. Ich habe immer gesagt, dass man als Musiker nichts ohne seine Fans ist und wir tun das hier nur für euch. Ich bin dankbar, so viele nette Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt zu haben und dass ich immer willkommen war.“