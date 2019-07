Five Finger Death Punch: Erste Kostproben zum neuen Album

Five Finger Death Punch sind derzeit in ihre Arbeiten zum neuen Album und somit ihrem Nachfolger zu AND JUSTICA FOR NONE vertieft.

Weiterlesen Five Finger Death Punch: „Unser Band-Name ist total bescheuert.“ Modern Metal Im neuesten Five Finger Death Punch-Videoclip zum Making Of des anstehenden Albums gibt Zoltán Báthory zu, dass er den Band-Namen schon immer scheiße fand. Nun gibt der Trupp einen ersten Mucks von sich und veröffentlicht ein Video zu ihren Basteleien mit der Anmerkung: „Wir bereiten gerade unsere Sommertour vor. Möchtet ihr einen Vorgeschmack zu unserer neuen Musik hören, an der wir für das nächste Album bereits gearbeitet haben?“

Klar möchten wir! Den Clip mit den ersten Hörproben könnt ihr euch daher hier ansehen/anhören:

Zuerst gibt es einen sehr ruhigen Song zu hören, auf den dann ein kurzer Ausschnitt zu einer deutlich heftigeren Nummer folgt. Das neue Album soll laut Songschreiber und Gitarrist Zoltán Báthory auch wieder ein ordentliches Stück härter werden.

Der Musiker erzählte, dass die Platte dahingehend in etwa an vorherigen wie WAR IS THE ANSWER [2009] und THE WAY OF THE FIST [2007] ähnelt. Das Quintett vertraute auch dieses Mal auf Stammproduzent Kevin Churko, der seit WAR IS THE ANSWER (2009) jede Platte der Formation betreut hat. Die Gruppe hofft derzeit, ihre neues Werk Anfang 2020 veröffentlichen zu können.

Anzeige iPhone XR für 1 €* im Tarif MagentaMobil L mit Top-Smartphone 6,1″ Liquid Retina Display

leistungsstarker Smartphone Chip

revolutionäres Kamerasystem Bei der Telekom bestellen