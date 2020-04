Der Weg einer Freiheit wollen die Webshop-Einnahmen einer ganzen Woche an die Würzburger Tafel sowie an Change.org spenden.

Der Weg einer Freiheit sind nicht nur musikalische Vorreiter im Post Black Metal, sondern nun auch Vorreiter in Sachen menschlicher Güte. So spenden die Würzburger sämtliche Merchandise-Einkünfte, die sie seit Freitag, dem 20. März, bis Donnerstag, dem 26. März, einsacken an zwei gemeinnützige Organisationen. 50 Prozent gehen an Change.org, 50 Prozent gehen an die Würzburger Tafel. In dem zugehörigen Facebook-Post (siehe unten) schreiben Der Weg einer Freiheit: "Da wir gerade Winterschlaf halten, uns im Songwriting-Modus befinden und dieses Jahr eine Live-Pause haben, befinden wir uns als Band irgendwie in einer glücklichen Lage und sind nicht gezwungen irgendwelche Shows oder Tourneen…