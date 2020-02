Five Finger Death Punch: Tosende Stille

Die US-Schwergewichte Five Finger Death Punch kündigten ihr achtes Studioalbum F8 an, welches am 28.02.2020 via Better Noise Music erscheinen wird.

F8 ist das Folgewerk des im Jahr 2018 erschienenen Five Finger Death Punch-Albums AND JUSTICE FOR NONE, welches in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Offiziellen Album Charts einstieg. In den USA kletterte das Album auf Platz 4 der Billboard Top 200 Album Charts und landete auf Platz 1 der meistgestreamten Hard Rock / Heavy Metal Alben des Jahres. ‘Inside Out’ Mit ‘Inside Out’ veröffentlichten Five Finger Death Punch einen der persönlichsten Songs ihrer bisherigen Karriere inklusive offiziellem Lyricvideo, wobei das neue Album F8 gleichzeitig einen Meilenstein innerhalb der Band-Historie markieren wird. https://www.youtube.com/watch?v=FsNzdKLKsKQ Five Finger Death Punch-Gitarrist…