Floor Jansen feiert 10 Jahre bei Nightwish

Floor Jansen hat ein Jubiläum zu begießen. Die Niederländerin fungiert nun tatsächlich bereits zehn Jahre als Frontfrau bei Nightwish. Denn ihren ersten Auftritt mit den Symphonic-Metallern absolvierte sie am 1. Oktober 2012, nachdem das Tischtuch mit ihrer Vorgängerin Anette Olzon zerschnitten war.

Herzlichen Glückwunsch!

In den Sozialen Medien schrieb Floor Jansen diesbzüglich: „Heute ist es genau zehn Jahre her, dass ich bei Nightwish auf der Bühne eingestiegen bin. Ich kann gar nicht glauben, wie schnell die Zeit seit diesem Konzert in den Vereinigten Staaten von Amerika vergangen ist. Ich bin zutiefst dankbar für all diese Jahre und möchte der Band, unserer Crew und natürlich unseren lieben Fans für alles danken!“ Die Band ergänzte: „Zehn Jahre, Tendenz steigend. An diesem Tag vor zehn Jahre trat Floor Jansen zum ersten Mal mit uns auf. Deswegen teilen wir mit euch ein Live-Video, in dem wir unseren Songs ‘Storytime’ in all diesen Jahren spielen — angefangen bei unserer ersten gemeinsamen Show [siehe unten — Anm.d.A.].“



Einen Tag nach besagtem ersten Konzert plauderte Floor Jansen in einem Interview mit einem niederländischen Radiosender über ihr Engagement. „Ich habe [am 29. September 2012] eine Textnachricht bekommen, in der stand: ‚Wie schnell kannst du in den USA sein?‘ Also habe ich alles, so schnell ich konnte, gepackt, eine Ticket für das erste Flugzeug gebucht und die Lieder geübt. Sie hatten mich zuvor schon gefragt, ob ich mich ihnen für die Termine im November, Dezember [2012] und Januar [2013] anschließen kann [da wäre die zum dritten Mal schwangere Anette Olzon in Mutterschutz gegangen]. Ich hatte bislang eine Woche geübt. Doch da sich die Pläne geändert haben, hatte ich nur noch ein paar Tage und eine zweistündige Probe zur Vorbereitung.“

Today it is exactly 10 years ago that I joined @NightwishBand on stage! 🔥 I can’t believe how fast the time has traveled since that first show USA! I am deeply grateful for all these years and want to thank the band and our crew for everything, and of course our dearest fans! ❤️ pic.twitter.com/N0713FfDTZ — Floor Jansen (@FloorJansen_) October 1, 2022

