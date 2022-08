Die Symphonic Metal-Koryphäen Nightwish sind wieder vollzählig. Nach dem Abschied von Schlagzeuger Jukka Nevalainen im Jahr 2019 und dem wohl noch heftigeren Rückschlag im vergangenen Jahr, als sich Marco Hietala für den Austritt entschieden hatte, schien es tatsächlich ungewiss um die Zukunft der Gruppe.

Empfehlung der Redaktion Marko Hietala spricht über Nightwish-Ausstieg Symphonic Metal Im Januar 2021 verließ Bassist und Sänger Marko Hietala die Symphonic Metal-Speerspitze Nightwish. Nun hat er seine Gründe dafür detaillierter thematisiert. Gebrandmarkt von den niederschmetternden Ereignissen riss es das Herz der Band, Tuomas Holopainen, zu beängstigenden Aussagen hin: Wenn Frontfrau Floor Jansen die Band verlassen würde, wäre das Ende von Nightwish besiegelt; generell bräuchte es nicht viel, um die verbliebenen Trümmer zu Sturz zu bringen. Obwohl die Frustration seitens der verbliebenen Band-Mitglieder natürlich nachzuvollziehen ist, bewirkte ebendiese extreme Besorgnis bei der Fangemeinde, die zum Teil schon auf das Schlimmste vorbereitet war.

Für Nightwish soll es aber definitiv weitergehen, wie Sängerin Floor Jansen im Mai 2022 nachdrücklich betonte. Kürzlich erst haben sie ihren (mehr oder minder) neuen Zuwachs bekanntgegeben. Jukka Koskinen, der seit geraumer Zeit bereits bei Wintersun glänzt, soll nun auch die Bassgitarre von Nightwish hüten.

Empfehlung der Redaktion Floor Jansen kann sich nicht vorstellen, Nightwish zu verlassen Symphonic Metal Sängerin Floor Jansen, die seit 2020 auch als Solokünstlerin unterwegs ist, versichert, dass Nightwish immer ihr prioritäres Projekt bleiben wird. Sein Live-Debüt mit Nightwish gab der Musiker bereits im Mai 2021, um Marco Hietalas Ausfälle schnellstmöglich zu überbrücken. Seither hat er sich allem Anschein nach als würdiger Ersatz und überhaupt als geeignetes Mitglied erwiesen, sodass ihn die Band nicht mehr auf ihn verzichten möchte. Am Sonntag, den 21. August 2022, teilten Nightwish folgendes Statement via Social Media: „Wir sind hocherfreut, bekannt zu geben, dass unser lieber Freund Jukka Koskinen offiziell als Mitglied in die Band aufgenommen wurde. Wir waren unglaublich dankbar, ihn während der Tournee an unserer Seite zu haben und es fühlt sich nur natürlich und richtig an, ihn jetzt offiziell aufzunehmen.“

We’re delighted to announce our dear friend Jukka Koskinen (@jukkiskoskinen) is officially inaugurated as a member of the band. 🙏 We’ve been incredibly thankful to have him on our side while touring and it only feels natural to have him join the band officially. 🤍 pic.twitter.com/l3sm6wUiZk

