Foo Fighters holen Gene Simmons auf die Bühne

Nachdem Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl einen Fan nahe der Bühne aufgerufen hatte, der Ähnlichkeiten mit dem Kiss-Bassisten und Sänger Gene Simmons haben soll, rief Grohl den echten Simmons auf die Bühne, der während des Konzerts zusah. Simmons, der eine Gesichtsmaske trug, kam heraus, winkte der Menge zu und überreichte Grohl offenbar einen Geldschein als Zeichen seiner Dankbarkeit.

Foo Fighters-Fantasten des Glam

Simmons erwähnte seine Wertschätzung für die Band bereits 2020 in einem Interview mit Gulf News. Dabei wiederholte er seine Behauptung, dass das Rock-Genre „endgültig tot" wäre und sagte: „Rock ist tot. Und das liegt daran, dass sich neue Bands nicht die Zeit für Glamour und Aufregung nehmen. Sie kreieren kein episches Zeug mehr. Ich meine, die Foo Fighters sind eine großartige Band, aber sie sind eine zwanzig Jahre alte Band."

Bereits 2014 erwähnte Kiss-Band-Kollege Paul Stanley gegenüber dem Rolling Stone, dass auch er ein Fan der Rock-Giganten wäre. „Es ist lustig, es gab Zeiten, in denen ich oft Radiomusik hörte – einfach etwas Tolles – und nicht wusste, wer da spielte, und sehr oft waren es die Foo Fighters. Es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass jemand am Schlagzeug von Nirvana mit einem so umfassenden Konzept, wie Dave es hatte, herauskommt und Musik macht. Ich meine, das erste Foo Fighters-Album ist nur Dave. Die Vorlage und alles, woran er gearbeitet hat, ist also größer, als irgendjemand von dem Kerl erwartet hätte, der nur als Schlagzeuger von Nirvana angesehen wurde.“