Foo Fighters-Konzert vor dem Super Bowl im Video

Nachdem sich der Foo Fighters-Frontmann vor knapp vier Jahren bei einer Show in Schweden das Bein bei einem Bühnensturz brach, schmierte er nun erneut bei einem Auftritt ab – zum Glück unverletzt!

So ganz stabil steht Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl nach all den Jahren als Musiker noch immer nicht auf der Bühne. Nicht zum ersten Mal stürzte der Multiinstrumentalist nun von der Bühne. Die erste Show der Foo Fighters in diesem Jahr fand im Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas statt. Dabei sprang Grohl von der Bühne, um sich ein Bier zu genehmigen. Nachdem er sein Getränk über der Amp verschüttete, weil keine Hand zum Trinken frei war, stolperte er zurück zur Stage und fiel dabei wenig galant vom Bühnenrand. Zum Glück hinterließ der Sturz aber keinerlei Verletzungen. Seht hier…