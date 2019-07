Foo Fighters veröffentlichen Live-EP 00950025

Dave Grohl und seine Foo Fighters haben offenbar einiges an Material in ihrem musikalischen Tresor. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Alternative-Rocker mal eben einfach so eine Live-EP raushauen. Das Teil trägt den ominösen Titel 00950025″ und enthält drei Songs. ‘For All The Cows’ und ‘Wattershed’ wurden vor sage und schreibe 24 Jahren beim Reading Festival 1995 mitgeschnitten. Und ‘Next Year’ haben die Musiker anno 2000 bei einer Show im australischen Melbourne aufgenommen. Ihr könnt alle Tracks unten anhören.

Näher am Menschen

Des Weiteren haben die Foo Fighters einen Aufruf an ihre Fans gestartet. Die US-Amerikaner bitten ihre Anhänger, Geschichten mit Foo-Bezug an die Band zu schicken. „Wir wollen von EUCH hören“, heißt es auf der FF-Website. „Habt ihr ein tolles Foto von euren Leuten bei einer unserer Shows geschossen? Habt ihr eine Erinnerung mit Bezug zu einem unserer Alben oder Songs? Oder vielleicht wollr ihr der Band einfach nur eine Nachricht senden? Teilt eure Foo Fighters-Geschichte mit uns und fügt jegliche Fotos, Videos oder Andenken bei.“

Das jüngste Album der Mannen um Ex-Nirvana-Schlagzeuger Grohl erschien bereits 2017. CONCRETE AND GOLD ist zwar rein von den Verkaufszahlen nicht ganz so erfolgreich wie die Vorgänger, zumindest in den USA schaffte die Platte keine Gold-Auszeichnung. Dafür läuft das Live-Geschäft weiterhin ordentlich für das Sextett, das zwischen Juni 2017 und Juni 2018 immerhin 71 Konzerte gespielt hat. Auch diesen Sommer stehen einige Europa-Shows an unter anderem beim Sziget Festival in Budapest, in der RDS Arena in Dublin oder beim Reading Festival.

