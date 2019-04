Noch in diesem Jahr wird SEGA eine geschrumpfte Neuauflage der 16-Bit-Konsole Mega Drive veröffentlichen.

Spätestens seit dem Jahr 2016, als Nintendo die NES Classic Mini auf den Markt brachte, sind Mini-Konsolen beliebt und Sammler geben gerne auch Höchstpreise für die geschrumpften Konsolen aus. Seitdem versuchen auch andere Hersteller, an den Erfolg anzuknüpfen. So zuletzt Sony, die mit der PlayStation Classic eine kolossale Bruchlandung hingelegt haben: Eine durchwachsene Spieleauswahl und vor allem die katastrophale technische Umsetzung der Emulation sorgten dafür, dass die Mini-PS1 schon nach kurzer Zeit stark reduziert angeboten wurde. Doch SEGA will es jetzt besser machen. SEGA Mega Drive Mini erscheint im September Denn am 19. September 2019 wird SEGA die Miniatur-Konsole Mega…