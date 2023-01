Fränkischer Comedian Bembers unerwartet verstorben

Diese traurige Neuigkeit kommt als gewaltiger Schock zum Wochenbeginn: Der Comedian Bembers lebt nicht mehr. Roman Sörgel, wie der Humorist aus Franken mit bürgerlichem Namen hieß, verstarb aus heiterem Himmel am gestrigen Sonntagnachmittag (08.01.2022). Sein enger Freund und Weggefährte Benno Baum gab gegenüber dem Bayerischen Rundfunk an: „Er ist einfach umgefallen und konnte nicht wieder belebt werden.“ Bembers wurde nur 56 Jahre alt. Zur Todesursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Vorzeichen?

Der Metal-affine Komiker selbst vermeldete erst im Herbst, dass es um seine Gesundheit nicht allzu gut bestellt ist. „Mir hat es vor ein paar Tagen komplett die Sicherung rausgeschossen und mein Hirn läuft nur noch auf Notstrom“, schrieb Bembers am 1. September in den Sozialen Medien. „Deshalb habe bis auf unbestimmte Zeit alle Termine abgesagt und muss zur Ruhe kommen. […] Ich brauche eine Pause. Wir sehen uns wieder, wenn mein Kopf wieder TÜV hat.“ Was genau vorgefallen war, teilte der Witzemacher nicht mit. Dass die Lage so brenzlig ist, war letztlich offenbar niemandem bewusst.

Bembers fing im Alter von neun Jahren an, Gitarre zu spielen. Nach der Schule studierte er Grafik-Design. Zusammen mit Benno Baum machte Sörgel mit der Band Wassd scho? Bassd scho! vor allem die Bühnen in Franken unsicher. Seit 2011 reüssierte Roman dann als Bembers in der Comedy-Szene — unwirsch, ungehobelt und mit seinen langen braunen Locken. 2016 brachte ihm das sogar eine TV-Show im Bayerischen Rundfunk ein, wobei letztlich nur ein paar Folgen von der „Rock-and-Roll-Garage“ über den Äther gingen. Des Weiteren hatte Bembers eine Gasteinlage in der Franken-„Tatort“-Folge „Ich töte niemand“.

