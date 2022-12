Fred Durst bietet Elon Musk Hilfe bei Twitter an

auch interessant

Bei Twitter ging es zuletzt drunter und drüber. Nun hat ein Metal-Musiker angeboten, Elon Musk dabei zu helfen, wieder Ordnung in den Laden zu kriegen. Die Rede ist von Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst. Selbiger twitterte: „Guten Morgen, Sir. Ich selbst und Limp Bizkit sind für jegliche Art von Hilfe, die Sie bei Twitter wollen oder brauchen könnten, verfügbar. Fröhliche Weihnachten.“

Fan oder Troll?

Der Gedanke, ein wenig Support anzubieten, ist sicherlich nicht abwegig. Denn nach der 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Sozialen Mediums durch den Tesla-, SpaceX- und Neuralink-Chef Elon Musk wurde es ziemlich wild bei Twitter. Unter anderem wurden Konten von kritischen Journalisten gesperrt, Mitarbeiter entlassen und der blaue Verifizierungshaken in ein Bezahlmodell umgewandelt. Zu guter Letzt gab es eine Abstimmung unter Twitter-Usern mit dem Ergebnis, Musk solle als Twitter-CEO zurücktreten.

Die Frage, die sich nun stellt, ist: Meint Fred Durst das ernst oder will er Elon Musk nur trollen? Im Netz geht die Tendenz eher in die Richtung, dass das Angebot des Limp Bizkit-Rappers nur ein Gag ist (siehe weiter unten). Dagegen könnten die bisherigen Twitter-Interaktionen, die Fred Durst in Richtung Musk getätigt hat, dafür sprechen, dass der Musiker das Tun von Musk abfeiert. Als Elon ein Meme postete, wonach der blaue Verifizierungshaken schon immer wenig wert gewesen ist, kommentierte dies Durst mit einem lachenden Smiley (siehe unten). Zu einer Neuigkeit über Internet an Bord von SpaceX-Raumfähren postete der Nu Metal-Mann ein Ufo- und zwei Feuer-Emojis. So richtig schlau sind wir jedoch immer noch nicht, was Fred Durst und Elon Musk angeht.

@elonmusk good morning, sir. Myself and @limpbizkit are available for any help you may want or need at Twitter. Happy Holidays — Fred Durst (@freddurst) December 20, 2022

JSX is proud to be the first air carrier to adopt @SpaceX Starlink internet inflight, free for every Customer onboard. We’d call it the best Wi-Fi in the sky, but it’s actually the greatest Wi-Fi in the galaxy – coming later this year. #Starlink #SpaceX #FlyJSX @elonmusk pic.twitter.com/u3ZrkF3Xs7 — JSX (@flyjsx) April 21, 2022

Spaß oder Ernst?

I don’t know what is a joke or serious anymore. It’s like reality just stopped caring. https://t.co/wtcFoB7tGd — MadHat Unspecific, InfoSec Mercenary (@unspecific) December 20, 2022

I think the members of the rap metal band @limpbizkit should comprise the board of twitter dot com. https://t.co/NHqgyCgMMD — Phil Labonte (@philthatremains) December 21, 2022

Lighting $44b on fire the way @freddurst blew up Woodstock ’99 https://t.co/sx5qVZI1If — Maxwell Adler (@MaxwellAdler) December 21, 2022

SIGNIFICANT OTHER VON LIMP BIZKIT BEI AMAZON HOLEN!

Do not trust this tweet, I have it on good authority he’s only doing it for the nookie https://t.co/A4L6y2v4kR — President and CEO Warren G. Harding (@PopeAwesomeXIII) December 21, 2022

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.