Fuck The Commerce abgesagt

Foto: Fuck The Commerce. All rights reserved.

auch interessant

Das Fuck The Commerce kann dieses Jahr nicht stattfinden. Im Vorverkauf wurden einfach zu wenig Tickets abgesetzt. Womöglich geht das Festival in Röbel/Müritz sogar gar nicht mehr über die Bühne, denn Veranstalter Matthias Reupricht spricht davon, „Abschied zu nehmen“ und die Veranstaltung „zu begraben“. Das Event hätte am 4. und 5. August in der Alten Heimat mit Bands wie Arroganz, Profanity und Praise The Plague steigen sollen. Nun musste Reupricht die Reißleine ziehen.

Endgültiges Aus?

„Ein Statement?“, heißt es in der zugehörigen Mitteilung. „Nein, das ersparen wir euch. Wir haben das nötige Vorverkaufsziel nicht erreicht, und somit ist die Durchführung des Fuck The Commerce-Festivals nicht möglich. Die Zeit ist daher reif, Abschied zu nehmen. Ein dickes Danke geht an Falko, Jörg, Bogo, Jensen, Stephan, die vielen Bands, Mitstreiter, Unterstützer, Mitarbeiter und natürlich Euch, unsere Gäste, ohne die diese vielen unvergesslichen Momente nicht möglich geworden wären. Euer Matthias Reupricht“

Empfehlung der Redaktion Download Germany in Hockenheim abgesagt Metal Das Download Germany kann dieses Jahr nicht steigen. Der Ausrichter Live Nation hat das Open Air am Hockenheimring soeben abgesagt.

Zuvor hatte Reupricht schon einen Aufruf gepostet: „Da wir dieses Festival schon von Anfang an nicht mit Gewinnabsichten weiterführen wollten, müssen wir wohl oder übel das Fuck The Commerce begraben. Außer wir schaffen es, mit diesem Aufruf, diese Woche 131 Karten zu verkaufen. Wenn ihr also Interesse am Fortbestand des Festivals habt, bestellt diese Woche direkt bei uns […] eure Karten. Am 07.07.23 — 15Uhr schließen wir die Bestelleingänge. Falls die erforderliche Kartenzahl nicht erreicht wird, bitten wir um Verständnis, dass wir das Festival dann absagen müssen. Wir haben alles für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis getan, aber ohne euch geht halt nichts. Das müssen wir dann trotz einer Menge Herzblut so hinnehmen.“

MORSUS VON ARROGANZ BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.