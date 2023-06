Sicherheitskonzepte für die Rammstein-Konzerte in München und Berlin: Safe Spaces, Awareness-Teams und eine App sollen helfen.

[Update vom 07.06.2023] Inzwischen hat sich auch Berlins Kultursenator Joe Chialo zu Wort gemeldet beziehungsweise auf Fragen der Berliner Zeitung geantwortet. Schließlich stehen am 16. und 17. Juli Rammstein-Konzerte in Berlin an. Ein generelles Verbot der Konzerte ist aus rechtlichen Gründen nicht durchsetzbar. Doch wie in München gibt es Überlegungen, die sogenannte "Row Zero" und die Backstagepartys nicht stattfinden zu lassen sowie Awareness-Teams einzusetzen. "Wir bewegen uns zwischen zwei sehr wichtigen Gütern: der Unschuldsvermutung als Teil der Menschenrechte auf der einen, dem Ernstnehmen von Vorwürfen und dem Recht auf Unversehrtheit auf der anderen Seite", so der CDU-Politiker, der die Vorwürfe…