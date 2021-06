Gary Holt (Exodus/ex-Slayer) trinkt keinen Alkohol mehr

Gary Holt will ab sofort keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren. Dies hat der Exodus– und ehemalige Slayer-Gitarrist in einem Post in den sozialen Medien verkündet (siehe unten). Darin schrieb der 57-Jährige: „Das ist Tag eins für mich, auf geht’s. Das letzte Jahr war eines für mich, in dem ich zur Einsicht gekommen bin, dass Schluss mit dem Trinken sein muss. Es war eine lange Party für mich, aber es fühlt sich nicht mehr wie eine Party an.

Überfälliger Entschluss

Ich bin nicht perfekt, und der Alk hat sich an mich angepirscht. Auf das Sich-klar-fühlen von hier an.“ Vor sieben Monaten hatte bereits die Ehefrau von Gary Holt, Lisa, enthüllt, dass sie im Jahr 2012 mit dem Trinken aufgehört hat. Laut eigenen Angaben griff sie, seitdem sie 13 war, immer wieder zur Flasche. Lisa bedankte sich im Zuge dessen bei ihrem Mann dafür, dass er in ihr den Antrieb geweckt hat, „ein besserer Mensch sein zu wollen“. „Ich hätte heute definitiv weder ihn noch etwas anderes Tolles in meinem Leben, wenn ich vor acht Jahren nicht diese Entscheidung getroffen hätte.“

In dem Buch ‘Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends)’ von Jon Wiederhorn erzählt Gary Holt, wie er in jungen Jahren zusammen mit seinem damaligen Bandkollegen Kirk Hammett (Metallica) auf Jagd nach kostenlosen Alkohol gegangen ist. „In der Nähe davon, wo wir wohnten, gab es einen Spirituosenladen namens Wagon Wheel, der abgebrannt ist. Damit hatten wir nichts zu tun, aber wir wateten durch die verbrannten Trümmer dieses verfluchten Gebäudes und haben dabei, Leid und Leben riskiert, um an Alkohol zu gelangen. Die Plastikdeckel der Flaschen waren alle geschmolzen. Kirk hatte diesen alten Buick Skylark. Wir nannten ihn Skymobile. Und wir füllten den Kofferraum mit Gallonen von Whiskeyflaschen mit diesen geschmolzenen schwarzen Deckeln drauf. Wir waren Plünderer.“

