Rush-Bassist Geddy Lee war früher wild unterwegs. In einem Interview erzählt er, dass die Band früher rauschmitteltechnisch ordentlich zugelangt habe.

Rush gelten zwar nicht als Saubermänner, aber immerhin im Hinblick auf Drogen als deutlich harmloser als manche ihrer Zeitgenossen. Im Interview mit Toronto Life sprach Bassist Geddy Lee nun über den tatsächlichen Rauschmittelkonsum der Band. Rush: Weniger Drogen? „Ehrlich gesagt war es seltsam, außerhalb eines Busses zu leben“, sagte Geddy. „Wir haben einmal in 23 Nächten in 23 Städten gespielt. Zu jenem Zeitpunkt haben wir viel Kokain genommen, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. [...] Wenn eine Band zwei Tage in einer Stadt bleibt, wird sicher viel getrunken. Wenn wir für größere Bands auftraten, soffen die Leute ständig Bier und gingen sich…