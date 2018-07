GayC/DC: Die schwulste AC/DC-Coverband der Welt

Trivium-Musiker Matt Heafy findet offensichtlich Gefallen daran den einen oder anderen Pop-Hit mit verzerrter Gitarre und Shouts aufzumotzen, wie sein neustes Cover zeigt.

Wenn Children Of Bodom aus Britney Spears ‘Oops I Did It Again’ einst einen Metal-Hit machen konnten, schafft das doch auch Trivium Frontmann und Gitarrist Matt Heafy mit einem weiteren Klassiker der Sängerin ‘...Baby One More Time’. Dieser Gedanke lässt zumindest hinter dem Cover vermuten, welches nun seinen Weg ins Internet fand. Nachdem Matt kurz zuvor bereits ein Cover zu Totos ‘Africa’ veröffentlichte, wagte er sich nun auch an den Hit, den Britney Spears 1998 veröffentlichte und für den die Sängerin damals mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde. Seht hier das Cover von Matt Heafy zu ‘...Baby One More Time’:…