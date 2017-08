Rob Halford: “Das Leben ist zu kurz für Intoleranz.”

Vor fast zwanzig Jahren hatte sich Rob Halford offen zu seiner Homosexualität bekannt, und man sollte meinen, dass die Menschen im Jahr 2017 gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe offen und tolerant sein müssten. Aber…

"Es ist so frustrierend und macht mich wütend, wenn ich all die immer noch vorherrschende Intoleranz und Diskriminierung sehe", so Halford in einem aktuellen Interview. "Man wächst auf und merkt irgendwann, in welche Richtung die eigene Sexualität geht.

“Man trifft keine Wahl”

Wobei es weniger eine Richtung ist, sondern vielmehr darstellt, wer man ist. Man trifft keine Wahl. Ich bin wer ich bin. In der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin – und in großem Maße auch der heutigen – gibt es diesen gewaltigen Widerstand gegen die Gleichberechtigung.

Nach meinen Teenager-Jahren, als ich älter wurde, in meinen Zwanzigern, Dreißigern, dachte ich immer, es würde sich irgendwann bessern mit der Akzeptanz", blickt Halford zurück. "In den USA ist diesbezüglich noch sehr viel zu tun – auch in England.

Zu viel Hass auf dieser Welt

In manchen Ländern werden Schwule heute noch von Gebäuden gestoßen oder aufgehangen… Diese Ungerechtigkeiten gegen Homosexuelle stehen auf einer Linie mit Hass gegen Menschen mit anderer Hautfarbe oder der Akzeptanz gegenüber anderen Religionen.

Wir leben in einer verrückten Welt. Man sollte eigentlich glauben, dass wir mittlerweile schlau genug sind, Stichwort ‘Leben und leben lassen’, um uns gegenseitig zu respektieren und jeden das machen lassen, was er will und akzeptieren, was und wie er ist. Das Leben ist kurz.”