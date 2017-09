Gene Simmons feiert 50 Jahre Rock mit “The Vault Experience”

50 Jahre Gene Simmons im Rock: 1966–2016! Um auf dieses denkwürdige Jubiläum hinzuweisen und es gebührend zu feiern, verkündete Gene Simmons, umtriebiger Unternehmer, Mitbegründer und Frontmann von Kiss – jener Band, die in allen Kategorien der RIAA die meisten Goldauszeichnungen aller Zeiten gewann – und einer der berühmtesten Performer der Welt, die einzigartige Veröffentlichung “GENE SIMMONS: The Vault Experience” in einer Partnerschaft mit Rhino Entertainment.

“GENE SIMMONS: The Vault Experience” feiert Simmons’ berühmt-berüchtigte, fünf Jahrzehnte währende Reise als Rock-Ikone und bietet Fans auf der ganzen Welt ein limitiertes “Archiv”-Sammlerstück , das einen einzigartigen Blick in das vielfarbige und bunte Leben des “Dämons” bietet, darunter nie veröffentlichte Songs, Fotos, Geschichten und Sammlerobjekte. Obendrein wird jedes VAULT-Exemplar persönlich von Simmons zum Fan gebracht!

Drei “Vault”-Varianten

“GENE SIMMONS: The Vault Experience” wird mit einem Skype-Call beim Fan beginnen, dem dann die persönliche Lieferung der individuell nummerierten und limitierten Edition in einem 17×25 Zoll (ca. 43×63 cm) großen und 38 Pfund (ca. 17 kg) schweren “VAULT”-Tresor folgen wird. Gene Simmons wird den spektakulären Tresor im Lauf seiner Welttournee persönlich zum Fan bringen! Die Tour läuft von Januar 2018 bis Dezember 2018.

Das vollständige Programm aller drei “Vault Experiences” und die Möglichkeit der Vorbestellung gibt es nur auf: www.GeneSimmonsVault.com. Neben der normalen Variante für $2.000 gibt es noch “The Executive Producers Experience” für $25.000 (in festgelegtenStädten), und wer schlappe $50.000 übrig hat, kann sich die “Home Experience” erwerben – leider nur möglich mit Wohnsitz in den USA.