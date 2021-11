Sabaton kooperieren mit der italienischen Spielefirma Scribabs, um das Brettspiel „A Battle Through History: An Adventure With Sabaton“ herauszubringen.

Am 13. Dezember 2021 erscheint das Brettspiel "A Battle Through History: An Adventure With Sabaton" von Sabaton, das in Zusammenarbeit mit Scribabs entstanden ist. In dem Spiel schlüpft jeder Spieler in die Rolle eines zeitreisenden Geschichtenerzählers (eines "Sabaton"). Bei der Reise durch historische Epochen erlebt der "Sabaton" epische Schlachten an der Seite legendärer Truppen und Helden. Im Spielverlauf können sich die Spieler der "Geschichte" stellen. Andere Spieler können herausgefordert werden, indem man Bogenschützen, Panzer, Flugzeuge, Wikinger und anderen Truppen einsetzt, die man auf seiner Reise erobern konnte. Spieler können ihr Wissen durch das Sammeln wertvoller Relikte bereichern und so die…