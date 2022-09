Gene Simmons (Kiss): „Ich habe keine Freunde.“

Gene Simmons hat seinen eigenen Kopf sowie seine eigenen Vorstellungen vom Leben. Allgemein bekannt ist, dass er ein ausgefuchster Geschäftsmann ist und auf sein Geld schaut. Nun hat der 73-Jährige in einem Interview mit dem „Goldmine“-Magazin über sein Sozialleben geplaudert. Dabei stellte sich heraus, dass der Musiker absichtlich ziemlich einsam ist. Simmons möchte keine Freunde haben.

„Selbst wie ich heute hier so sitze“, beginnt Gene Simmons seine Offenbarung, „jemand anderes als Paul [Stanley, Kiss-Sänger — Anm.d.A.] [gibt es nicht]… Und wir kommen nur zusammen, wenn wir Sachen für die Band machen… Wie sage ich das, ohne unmenschlich zu klingen? Ich habe keine Freunde. Ja, wenn ‚Freunde‘ bedeutet: ‚Gott, ich weiß nicht, was ich diesen Nachmittag machen soll. Willst du rüberkommen und abhängen?‘ Ich mehr daran interessiert, was ich tun will. Und ich will nicht vorgeben, dass es mich interessiert, was du machen willst, denn es interessiert mich nicht.“ Ganz neu sind diese Ansichten von Gene Simmons gewiss nicht.

Bereits 2006 gab der Rocker auf der offiziellen Kiss-Website KissOnline.com zu Protokoll: „Um ehrlich zu sein, haben Paul und ich bezüglich musikalischen Veränderungen oder der Song-Auswahl nicht immer die gleiche Meinung. Doch an sich und im Wesentlichen ist Paul einfach der Bruder, den ich nie hatte. Ich fühle mich näher zu Paul als zu jedem, den ich kenne. Ich habe fast keine Freunde. Absichtlich. Ich bevorzuge Bekanntschaften. So erwarte ich nichts von irgendwem. Und ich will nicht, dass irgendwer mit seinen Problemen zu mir kommt. Alle sind erwachsen. Aber ich schweife ab. Paul und ich wohnen sehr nah beieinander, und doch sehen wir einander nicht oft. Doch letzten Ende weiß er, dass ich immer auf seiner Seite stehe, einfach weil ich ihn respektiere.“

