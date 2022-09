Sohn von Gene Simmons tritt live mit Wolfmother auf

Während ihres Auftritts am Samstag, den 10. September 2022, in Gold Coast, Australien, überraschte der 33-jährige Nick Simmons das Publikum als Gastmusiker an der Seite von Wolfmother. Die von Andrew Stockdale angeleitete Band war als Vorgruppe für zwei der in Australien stattfindenden Termine der „End Of The Road“-Tournee von Kiss angeheuert worden. Während die Stoner-Rocker am vergangenen Samstag also ihren Song ‘Woman’ präsentierten, performte der Gene Simmons-Nachwuchs gleich mit, wie unten in den Videos zu sehen ist.

Einen Tag darauf teilte Gene Simmons folgende Nachricht stolz via Social Media: „Nick @nicktsimmons hat sich gestern für einen Song zu Wolfmother auf die Bühne gesellt, kurz bevor wir Gold Coast Cbus Super Stadium auftraten. Sie haben den Laden auseinandergenommen!“

Aus demselben Holz geschnitzt

2014 berichtete Page Six, dass Nick Simmons ein eigenes Musikprojekt ins Leben gerufen hätte. Damals verglich er den Sound seiner Band mit dem der Black Keys und erklärte darüber hinaus, dass er sich keine Gedanken darüber machen würde, falls man sein Talent an den Künsten seines Vaters messen würde. „Das wird ohnehin passieren“, erklärte er. „Von daher werde ich einfach das machen, was ich liebe.“

Obwohl der Einfluss augenscheinlich vom Vater stammt, unterscheiden sich die musikalischen Wege der beiden doch ein wenig. „Ich würde nicht mal sagen, dass meine Musik ‚Rock' ist", sagte Nick. „Ich habe den Blues immer geliebt, also hat unser Sound seine Wurzeln im Blues." Als man ihn während des Interviews auf seinen berühmten Vater ansprach, verriet er: „Er hat mir beigebracht, wie man selbstbewusst redet. Er hat nicht immer recht… Tatsächlich ist er übermäßig selbstbewusst bei den meisten Dingen, bei denen er falsch liegt, aber er ist gut darin, sehr selbstbewusst aufzutreten, also hat er mir beigebracht, wie man das macht."

Nick ⁦@nicktsimmons⁩ joined Wolfmother ⁦@wolfmother⁩ onstage for a song, right before we hit the stage at Gold Coast Cbus Super Stadium. They rocked it out of the park.! pic.twitter.com/GTNIkQ7b3G — Gene Simmons (@genesimmons) September 12, 2022

