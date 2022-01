Gene Simmons will ein besserer Mensch werden

Kiss-Bassist und -Sänger Gene Simmons gab in einem aktuellen Interview mit der Toronto Sun seine Vorsätze und Hoffnungen für das neue Jahr bekannt. Wie gewohnt zeigte sich Simmons wenig zurückhaltend. „Ich will ein besserer, netterer, besser aussehender und reicherer Typ sein. Das werde ich nicht alles hinkriegen, aber ganz sicher kann ich ein besserer Mensch werden. Netter sein, mehr Menschlichkeit zulassen.

Mich selbst jenen Leuten zu nähern, die eine völlig andere Meinung haben als ich. Wir alle leben auf diesem Planeten, und man kann nicht alle von seinen eigenen Ansichten überzeugen. Und das ist auch gut so. Widerspruch akzeptieren. In der Art: ,Hey, du bist anderer Meinung als ich? Lass uns einen Kaffee trinken gehen.'"

Ob sich Simmons nun mit Impfgegnern auf ein Käffchen treffen wird, bleibt offen. Speziell gegen jene Meinungen hatte er zuletzt klar und deutlich gewettert. „Wenn du bereit bist, ungeimpft unter uns zu wandeln, bist du ein Feind.“

Die Feinde von Gene Simmons

Auch in der Kritik an Verschwörungstheoretikerinnen und -theoretikern sowie Wissenschaftsgegnerinnen und -gegnern hält sich der Kiss-Basser nicht zurück. „Für diejenigen, die nicht glauben, dass dies alles real ist: Über fünf Millionen Menschen sind an COVID gestorben. Ich weiß, es gibt Leute von der Flat Earth Society, die an alles Mögliche glauben und sagen, sie seien gestorben, weil sie fett waren oder weil sie geraucht haben. Nein, Bitch – sie starben, weil sie COVID bekamen. Und es gibt immer noch eine Menge Leute, die das nicht glauben. Man muss herausfinden, wer diese Leute sind.“