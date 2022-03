Ghost: Die Hörprobe von IMPERA

Ghost haben beim US-Tourneeauftakt in Reno, Nevada einen neuen Track namens ‘Kaisarion’ präsentiert. Hier gibt es ein Live-Video zu sehen.

Ghost befinden derzeit mit Volbeat auf Co-Headliner-Tournee in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und bei der ersten Tour-Station am 25. Januar in Reno, Nevada hat Bandboss Tobias Forge mit seiner Okkult-Kapelle einen bislang nicht gehörten Song vom neuen Album IMPERA dargeboten. Das Stück hört auf den Namen ‘Kaisarion’ und fungierte bei dem Konzert sogleich als Opener (siehe Live-Video unten). Darüber hinaus feierten mit ‘Hunter's Moon’ und dem Metallica-Cover ‘Enter Sandman’ zwei weitere Lieder ihre Live-Premiere. Die Setlist von der Ghost-Show in Reno: Kaisarion Rats From The Pinnacle To The Pit Mary On A Cross Devil Church Cirice Hunter's Moon Faith…