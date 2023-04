Ghost kündigen neue Cover-EP an

auch interessant

Dass das schwedische Heavy Metal-Kollektiv Ghost Gefallen am Covern berühmter Songs, die nicht unbedingt aus dem gleichen Genre stammen, gefunden hat, bewies die Band bereits mehrfach. Weder The Beatles (‘Here Comes The Sun’) noch ABBA (‘I’m A Marionette’) oder Metallica (‘Enter Sandman’) konnten sich Frontmann Tobias Forges Visionen von Eigeninterpretationen entziehen. Nun kündigt die Band eine neue Rutsche Coversongs an.

Empfehlung der Redaktion Ghost: Papa Emeritus IV. muss wohl sterben Okkult Metal Bei den Okkult-Metallern Ghost muss Papa Emeritus IV. in absehbarer Zeit offenbar abdanken. Hierzu gibt die Band einige Hinweise. So sollen auf der Mitte Mai erscheinenden EP PHANTOMIME fünf Ghost-Versionen berühmter Klassiker zu finden zu sein. Die fünf auserwählten Tracks stammen von diversen Pop- und Rock-Größen wie Iron Maiden, Tina Turner oder Genesis. Die Playlist ist ebenfalls bereits verfügbar.

Ghost: Das sind die Songs auf PHANTOMIME

‘See No Evil’ (Television Cover) ‘Jesus He Knows Me’ (Genesis Cover) ‘Hanging Around’ (The Stranglers) ‘Phantom Of The Opera’ (Iron Maiden Cover) ‘We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)’ (Tina Turner Cover)

Als Vorabgruß schicken Ghost bereits an diesem Wochenende ihre Version des Genesis-Klassikers ‘Jesus He Knows Me’ vorbei. Mit dazu liefert die Combo ein gewohnt schrilles und obszönes Musikvideo. Zuvor kündigte die Metal-Formation um Mastermind Tobias Forge neues Material via ihrer Web-Serie ‘Chapters’ an.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Ghost Rock Im Juni kommen Ghost für vier Konzerte mit ihrem aktuellen Konzeptalbum IMPERA nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert! PHANTOMIME erscheint am 18. Mai und ist das erste neue Output seit Ghosts Studioalbum IMPERA aus dem letzten Jahr. Fast zeitgleich geht es für die Schweden auf Europatournee zusammen mit Halestorm und The Hellacopters.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.