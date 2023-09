Ghost verbieten Smartphones bei zwei Konzerten

auch interessant

Kaum eine Band inszeniert sich so umfassend wie Ghost. Tobias Forge und Co. spinnen ihre Story um die verschiedenen Inkarnationen von Papa Emeritus immer weiter — inklusive zahlreicher aufwändiger Videos. Natürlich legen die Schweden auch viel Wert auf ihre Musik. Insofern verwundert es sich, dass die Gruppe auch Einfluss auf das Konzerterlebnis nimmt. So geschehen am 11. und 12. September in Los Angeles.

Handy-freie Zone

Bei den beiden Liveshows im Kia Forum verbat sich die Formation nämlich Smartphones. Selbige mussten am Einlass deponiert werden. So durften während dem Auftritt von Ghost keine Handys benutzt werden. Wer dies doch tat, wurde von der Security aus dem Club eskortiert. Warum die Band den Zuschauern diese Vorgabe machte, ist nicht bekannt. Auf der einen Seite könnte es sein, dass Forge den Fans einfach ein Konzerterlebnis ohne Ablenkung verschaffen wollte. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass die Musikgruppe vielleicht etwas auf der Bühne darbot, das die Welt erst zu einem bestimmten Zeitpunkt mitbekommen soll.

„Dieses Event wird ein telefonfreies Erlebnis“, heißt es im Statement des Kia Forums. „Die Benutzung von Telefonen, Smart-Uhren und Accessoires wird im Auftrittsraum nicht erlaubt sein. Bei der Ankunft an der Spielstätte werden alle Telefone, Smart Watches und Zubehöre in individuellen Säckchen der Firma Yondr gesichert, welche am Schluss des Events wieder geöffnet werden. Jeder, der während der Darbietung dabei gesehen wird, wie er ein Gerät verwendet, wird von Sicherheitsleuten aus der Location eskortiert. Wir danken euch für euch Kooperation dabei, ein telefonfreies Erlebnis zu erzeugen.“

IMPERA VON GHOST BEI AMAZON ORDERN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.