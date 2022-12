‘God Of Rock’ erscheint verzögert

Kämpfen im Rhythmus – nein, es geht hier nicht wieder um ‘Metal: Hellsinger’. Das kommende Spiel ‘God Of Rock’ hat bezüglich seiner Funktionalität eine ähnliche Prämisse. Da hören die Gemeinsamkeiten dann aber auch schon wieder auf, denn in ‘God Of Rock’ kämpfen sich wiederbelebte Musikgrößen durch One-On-One-Arenen. Der Titel aus dem Hause Modus Studios Brazil und Publisher Modus Games sollte ursprünglich bereits im Winter erscheinen. Jetzt wurde der Release allerdings auf April verschoben.

‘God Of Rock’: Prügeln zur Musik

'God Of Rock': Prügeln zur Musik

Als Vertröstung lieferte Modus Games dafür aber einen neuen Trailer für 'God Of Rock'. Dieser liefert einen Überblick über das Gameplay sowie die Story des Spiels. Unterlegt von einem Voiceover zeigt er den Anime-Stil sowie die an 'Guitar Hero' erinnernden Hit-Kombos, die den Figuren den Sieg bringen. Ferner klärt der Trailer über die Charakter- sowie Umgebungswahl und deren Relevanz für das Spielerlebnis sowie die Möglichkeit, Kämpfe neu zu entdecken, auf. Insgesamt geht es darum, den Takt besser zu treffen als der Gegenspieler, denn nur dann können Treffer gelandet beziehungsweise geblockt werden. Hindernisse wie Hilfen bieten dabei die besonderen Fähigkeiten der Figuren, die ebenfalls teilweise im Trailer zu sehen sind.



‘God Of Rock’ erscheint am 18. April für PC, Playstation 4 und 5, Xbox Series sowie One und für die Nintendo Switch.

