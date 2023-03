‘Metal: Hellsinger’: DLC angekündigt

Foto: (c) Funcom. All rights reserved.

auch interessant

Metalheads wie Gaming-Fans erlagen im vergangenen Jahr vor allem einem Spiel: ‘Metal: Hellsinger’. Der Shooter verbindet Musik mit Rhythmusgefühl, Gegner abschießen geht also am besten im Takt, sonst verschwinden Boni. Unterlegt war das Ganze mit einer Liste an Musikern, die sogar Festivalveranstalter erblassen lassen. Jetzt hat das Team hinter dem Spiel ein DLC angekündigt.

Gewaltige Stimmen

Empfehlung der Redaktion Golden Joystick Awards: Das sind die Gewinner Zum 40. Mal wurden die Golden Joystick Awards verliehen. Gewinner des Abends war ‘Elden Ring’, doch auch ‘Metal: Hellsinger’ überzeugte. Knapp ein halbes Jahr nach dem Release von ‘Metal: Hellsinger’ im September 2022 kommt eine Erweiterung auf den Markt. Diese enthält zwei neue Songs – und damit natürlich auch zwei weitere Feature-Gäste für das Duo TwoFeathers, die die Musik zum Spiel komponieren. In ‘Dream Of The Beast’, so der Name des Add-ons, werden Cristina Scabbia von Lacuna Coil und Will Ramos von Lorna Shore mitwirken. Weitere große Namen also, die sich sehen lassen können!

Prepare your necks…@MissScabbia and @thewillramos are joining the Metal: Hellsinger roster with Dream of the Beast, our first DLC releasing on March 29th. 🎶 2 new songs

❤️‍🔥 3 new skins

🗡️ 1 new weapon Are you ready? 😈 pic.twitter.com/F6T8Ufz2S0 — Metal: Hellsinger (@MetalHellsinger) March 7, 2023

‘Metal: Hellsinger’-DLC: Was ist drin?

Wie die Geschichte von ‘Metal: Hellsinger’ weitergehen soll, haben Studio The Outsiders und Publisher Funcom noch nicht mitgeteilt. Im Spiel durchläuft man als Dämonenkriegerin „The Unknown“ verschiedene Areale der Hölle, um von deren Herrscherin seine Stimme zurückzuerhalten. Diese Rote Richterin ist als letzter Boss im Spiel dann aber eigentlich besiegt. Was ‘Dream Of The Beast’ also bieten wird, ist nicht bekannt – durch die beiden neuen Songs stehen aber wohl zwei neue Level und Bonusmöglichkeiten fest. Außerdem kündigten die Macher des Spiels drei neue Skins und eine neue Waffe an. Klingt soweit vielversprechend!



Das ‘Metal: Hellsinger’-DLC erscheint am 29. März.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.